Evli çiftin fantezi gecesinde silahlar çekildi!

İlişkilerine heyecan katmak isteyen çift yataklarına üçüncü kişiyi alınca silahlar çekildi.

ABD’de yataklarına başka bir kadını daha alıp eğlenen çiftin fantezi gecesinde silahlar konuştu. Mindi Rice (29) ve kocası David, ismi açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadınla uyuşturucu ilaç aldıktan sonra birlikte oldu.

Uykuya dalan Mindi, uyandığında kocasının diğer kadınla birlikte olduğunu görünce çılgına döndü ve evlerindeki silahı kapıp 24 yaşındaki kadını öldürmekle tehdit etti. Karısının elindeki silahı kapan David, karısına ateş etti.

Evin hanımı Mindi yara almazken, 24 yaşındaki kadın evden kaçıp polise haber verdi. Eve gelen polisler çifti evden çıkaramazken, bir Swat timi eve girip çılgın çifti etkisiz hale getirdi. Karı koca saldırı suçundan tutuklandı.