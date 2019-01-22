"Evli kadınlar mesaj atmasın!"
"Evli kadınlar mesaj atmasın!"
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Reynmen adını kullanan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Selim Akar’ın YouTube programına konuk oldu.
Çarpıcı açıklamalar yapan Yusuf Aktaş “İlginç teklifler alıyorum ama evli kadınların bana özel mesajlar atmasını doğru bulmuyorum.
'BENİ RAHATSIZ EDİYOR'
Bu şekilde yaklaşmaları beni rahatsız ediyor” dedi.
Etiketler : Reynmen, Yusuf Aktaş, Selim Akar
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