Evliliği 15 ay sürdü!

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz evliliği bitiyor

Sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir kriz içinde götürdüğü evliliğini sonlandırma kararı aldı.

Ayrılık kararıyla ilgili olarak yakınlarına sevgilerinin bitmediğini söyleyen Esmersoy, birbirlerini yıpratmamak adına böyle bir karar aldıklarını söyledi. 2.Sayfa adlı programda dile getirilen haberde, birlikte oturmak için aldıkları evlerinde sadece sekiz ay oturabilen ikilinin bu karardan geri dönüşün mümkün olmadığını söylediği iddia edildi.

15 AY SÜRDÜ

Bundan sadece 20 gün önce verdiği bir röportajda evliliklerinin çok iyi gittiğini söyleyen Burcu Esmersoy, aynı röportajda kullandığı ‘çiftler ara sıra farklı evlerde yaşamalı’ sözleriyle dikkat çekmişti. Fikir ayrılığı, şiddetli geçimsizlik ve hayat şartlarının uyuşmaması gibi nedenlerle mahkemeye gidecek olan çiftin 2 Eylül’de anlaşmalı olarak boşanması bekleniyor.