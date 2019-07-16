Evliliğin yasını tutuyor!

Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile bir günde biten evliliğinin yasını tutuyor.

Sosyal medyada acısını dile getiren Zerrin Özer, "Bazıları sahip olmadıkları kalitenin, ait olmadıkları kişiliğin ve hiçbir zaman yaşayamayacakları mutluluğun reklamını çok iyi yapar" sözünü paylaştı.