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  3. Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!

Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!

Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı! 1110

Demet Akalın ile Okan Kurt dün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile 6,5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Cengiz Semercioğlu magazin gündemine bomba gibi düşen olayı köşesine taşıdı..

 