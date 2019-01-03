Evlilik bitince dostlukta bitti!

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Şeyma Subaşı'nın TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından, yakın arkadaşı Oğulcan Engin tarafını belli etti

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın arasına kara kedi girdi. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aniden boşanmasının ardından Oğulcan Engin, tarafını belli etti.

ŞEYMA'YI SİLDİ

Oğulcan Engin, Şeyma Subaşı'yı sosyal medya hesaplarından sildi. Şeyma Subaşı'da buna karşılık olarak Oğulcan Engin'i sildi. Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin, geçen sene 'Survivor'un 'Bil Bakalım' oyununda beraber yarışmıştı. İkili, oyunda birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını kelimeleri anlatırken belli etmişlerdi. Birlikte Burning Man Festivali'ne de giden ikili, sık sık birlikte fotoğraf paylaşıyordu.