"Evlilik gündem dışı"

Hazar Ergüçlü (27) reklam yüzü olduğu markanın ürün tanıtımında samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü (45) ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

“Sıradışı bir ilişkimiz yok. Başkalarının ötekileştirdiği kadar öteki değil! Şimdilik evliliği düşünmüyoruz, gündemimizde yok.”

Geçen günlerde Onur Ünlü’yü ailesiyle de tanıştıran Hazar Ergüçlü, bu buluşmayla ilgili soru üzerine “Onur’u çok seviyorlar” demişti.