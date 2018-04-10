EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU...

Devrim DEMİR

Ülkenin kanayan yarası haline gelen ve alınan tüm önlemlere rağmen bir türlü önüne geçilemeyen trafik kazalarına dün akşamüzeri bir yenisi daha eklendi.

Serdarlı köyü yakınlarında dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Çağlar Mintaş hayatını kaybetti.

Yönetimindeki LT 795 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çağlar Mintaş, karşı istikametten gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Korkunç kazada, Çağlar Mintaş, sıkıştığı aracı içinde can verirken, kamyon sürücüsü Dzhelal Mehmed kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Mintaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 85 metre sürüklendiler

Ercan-İskele Anayolu Serdarlı köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçen Mintaş, Dzhelal Mehmed’in kullanımındaki kamyon araçla yüz yüze çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mintaş’ın yönetimindeki araç kamyon aracın altına sıkışarak 85 metre sürüklendiler.

Yolun solundaki tarla içerisinde durabilen kamyonun altına sıkışan Çağlar Mintaş feci şekilde can verdi.

İtfaiye yarım saatte çıkarabildi

Korkunç kazada, araç içinde sıkışan Mintaş’ın cansız bedeni yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucu araçtan çıkarılabildi.

İtfaiye ekipleri, kamyon aracın altına sıkışan aracı uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımıyla çıkardı.

Kamyon sürücüsü şoka girdi

Uçanok Ltd’e ait olduğu öğrenilen LZ 089 plakalı kamyon sürücüsü Bulgar vatandaşı Dzhelal Mehmed, kazanın ardından şoka girerken sorgulanmak üzere Geçitkale Karakolu’na götürüldü. Mehmed’in soruşturma amaçlı gözaltına alındığı kaydedildi.

Mintaş kazada kusurlu

Polis yaptığı ilk tespitte, kamyon sürücüsünün kusurlu olmadığını belirtti. Soruşturma devam ederken Mehmed’in mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı açıklanmadı.

Yol bir saat sonra açıldı

Serdarlı yakınlarında meydana gelen kaza nedeniyle trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Polis, yola akan yağ ve araç parçalarının başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için trafiği durdurdu. İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesi ile trafik bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Genç yaşta hayallerine veda eden Çağlar Mintaş, Başman Grup’ta pazarlamacı olarak çalışıyordu. Nişanlı olan Mintaş’ın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Havadis