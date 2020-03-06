Evlilik neden çıkmaza girer?

Evliliğe en çok zarar veren problemler arasında iletişim eksikliği bulunuyor. Evlilikte sağlıklı iletişim ve birbirini doğru anlama oldukça önemli. İşte evlilikte en çok yapılan o hatalar..

Duygularınızı paylaşmamak

Duyguların paylaşılmaması, kişinin bazen farkında olmayarak yaptığı bir savunma mekanizmasıdır. Bu yaklaşım, sağlıklı bir ilişki yaşama bakımından oldukça yanlış bir tercih olarak görülebilir. Duygularını kendilerine saklayan kişiler, iletişim kurmak yerine; yaşadığı kaygı ve korkuları davranışları ile partnerine yansıtmayı dener. Bu da daha büyük problem ve tartışmalara yol açacaktır. Çünkü eşiniz, siz konuşmadan neye sinirlendiğinizi ya da mutsuz olduğunuzu anlamayacaktır. Dolayısıyla bunu düzeltmek için de bir şey yapmayacak...