Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle yakalandı. "İlişkide ilk adımı kim attı?" sorusuna Zehra, "Evlilik teklifini ben yaptım." diyerek cevap verdi. Zehra Çilingiroğlu'ndan şaşırtan evlilik teklifi esprisi... Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi, yaptığı evlilik esprisiyle şaşırttı. Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi genç işadamı Eray Ölçüm önceki akşam Tarabya'da bir balıkçıda görüntülendi. Arkadaşları ile yemek yiyen ikiliden Zehra’nın sevgilisi Ölçüm’e sürekli ‘Seni seviyorum’ dediği duyuldu.

ZEHRA KAFALARI KARIŞTIRDI

Mekan çıkışında kameralara konuşan Avşar kızı, yaptığı açıklama ile de herkesi güldürdü.