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Evliliklerinde Çatlak!

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Evliliklerinde Çatlak!
Huzur yok!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

EVDE HUZUR YOK

 
İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor.
 
Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
 
ANNE İSTEMİYOR
 

İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu.

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