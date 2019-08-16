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EVRAK SAHTELEMEDE BİR TUTUKLU DAHA!

EVRAK SAHTELEMEDE BİR TUTUKLU DAHA!

Bir kişi tutuklandı!

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Girne Tapu Dairesi’nde sahte evrakla üzerine mal geçirme olayıyla bağlantılı olarak bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Girne Tapu Dairesi’nde sahte evrakla üzerine mal geçirme davasıyla alakalı olarak bir kişi daha tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme Muammer Uğursöz’ün 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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