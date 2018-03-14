EXXONMOBİL ARAŞTIRMA GEMİSİ LİMASOL'DA

ExxonMobil şirketine ait Ocean Investigator araştırma gemisinin, bu sabah itibarıyla Limasol Limanı’na demirlediği belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapacak olan Ocean Investigator gemisi, 24 Mart tarihine kadar Limasol Limanı’nda kalacak.

Rum radyosu, haberinde ayrıca, ExxonMobil’in, çevresel araştırmalar yapacak olan ikinci gemisinin ise yarın Limasol Limanı’nda olmasının beklendiğine de yer verdi.