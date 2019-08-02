EYLEM BAŞLADI

Yenierenköy Belediyesi ve bölge muhtarları öncülüğünde Karpaz bölgesine gereken önem verilmediği gerekçesiyle Lefkoşa’da yürüyüş başlatıldı.

Terminalden başlayan yürüyüşte Meclis'te duruldu ve siyah çelenk bırakıldı. Yürüyüşe devam eden eylemcilerin Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıği ve İçişleri Bakanlığı’na da siyah çelenk bırakması bekleniyor.

Yürüyüşe Çarşamba günü Ziyamet-Gelincik kavşağında başlanmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı ara verilmişti.