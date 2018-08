EYLEM GÜNÜ!

Son zamları protesto etmek için çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasi partiler ve bazı sendikalar başbakanlık önünde bugün eylem yapacak. Araçların kontakları kapatılarak, trafik durdurulacak



EK MESAİ EYLEMİ SÜRÜYOR



Devam eden ek mesai yapmama eylemi hakkında konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bugün saat 12.00’de yapacakları toplantıya işaret etti, “Amacımız olumlu bir sonuç çıkması” dedi.



GELECEK HAFTA ZOR OLACAK



BU arada gelecek hafta da peş peşe eylemlerle çok sayıda sivil toplum örgütü hükümete seslerini duyurmaya hazırlanıyor. Sendikal Platform 6 Eylül’de, Hayvancılar Birliği 5 Eylül’de başkente gövde gösterisi yapacak.



KTAMS eylemlerinde tatil dinlemedi



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan dün BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercan'daki itifaiye hizmetinin devam ettiğini ancak diğer yerlerde ek mesai yapmama eylemini sürdürdüklerini söyledi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Cuma günü saat 12.00’de yeniden bir araya geleceklerini açıklayan Bengihan, Atakan ile görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşeceklerini belirtti.



Bengihan, tüm hükümet edenleri ve halkı sağduyuya çağırarak, her kesimlerin elini taşın altına koymasını istedi.



Amaçlarının uzlaşı sağlanması olduğunu dile getiren Bangihan, yarın yapılacak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirdi.



Güven Bengihan, Bakanlığa Cuma günü saat 15.00’e kadar süre verdiklerini de belirterek, “zor bir süreçten geçiliyor ve bu zor süreci hep birlikte çalışarak aşabiliriz. Bu konuda hepimize çok ciddi görevler düşüyor” dedi.



Bu arada, Sendikal Platform da ekonomik krizden çıkışa yönelik hazırladıkları önerileri 4 Eylül tarihinde hükümete ileteceğini bildirdi…



Sendikal Platform 6 Eylül tarihinde ise ilettikleri önerilere sahip çıktıklarını göstermek için eyleme gideceklerini bildirdi.



Öte yandan Kamuda çalışan doktorlar da ek mesai yapmıyor.



Sağlıkta örgütlü 4 sendika Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başlattıkları ek mesai yapmama eylemini dün de sürdürdü.



Hayvancılar Birliği eyleme gidiyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediği söyledi. Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaos ortamı yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirtti.



Ülkede büyük kaos yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının hayvanlarını satmak zorunda kalacağını ve üreticinin ayakta kalamayacağını söyledi.

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu ifade etti.

Naimoğulları konuşmasında şu sözlere yer verdi



“Kaba yem bulamayan hayvancı arpa ile geçinmeye çalışır. Kaba ot biçilmeye başladığı zaman Şahali’ye yem bitkisine destek verilmesi için uyarı yaptık. Yemin tonu 2500 tl olacak ve 1 lt süt de 2,5 tl öngörülmeketdir. Yani bir lt süt satarak 1 kg yem alamayacaksınız. Üretici hiçbir giderini karşılayamayacak.”



Naimoğulları aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat bakanın bunları dikkate almadığını söyledi. Naimoğulları, 5000 üyesi olduğunu ve bu birliğin yansımasının 50 bin kişi olduğunu hatırlattı.



5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağıran Naimoğulları, bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak dedi. Bu ülkenin can damarı olan hayvancılık sektörünün can damarının kesilidğini ifade ederek, ince hesaplarla tarımın yönetilmediğine dikkati çekti.