EYLEM SIRASI MEMURDA!

Kamu-Sen, Eylül ayı sonu kamu görevlisine yüzde 30-40 arası zam yapılmasını talep etti ve hükümetlerin her kesime eşit ve adaletli davranması gerektiğini kaydetti.



Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında “10 Eylül’de yapılan müzakereler sonucu Hayvancılar Birliği ile hükümet anlaştı. Demek ki kamu görevlilerinin de eylem yapması lazım ki hak arayışında öne geçelim. Tabii biz ülkeyi kaosa sürüklemek istemiyoruz fakat her eylem yapan hakkını alacaksa en zorda olan kesim kamu görevlileri ve özel sektördeki çalışanlar da eylem yapmalı” dedi.



“Hükümet Taviz veriyor”



Hayvancıların aldıkları haklar konusunda en ufak bir şikayetleri olmadığını kaydeden Metin Atan , “Biz iyi niyet çerçevesinde hareket ettik bu güne kadar. Hayvancılar Birliği bakanlığı bastılar, kamu mallarına zarar verdiler, sonra oturup istediklerini aldılar. Peki bizim suçumuz ne? Ülkede artık adalet kalmadı. Maliye Bakanlığı kamudan kesinti yapmak için her yolu deniyor fakat diğer kesimlerde her türlü taviz veriliyor. Kamu görevlilerinin en azından yüzde 30 zam alması gerekir” ifadelerini kullandı.



İyi niyet gösterip taşın altına elimizi koymaya hazır olduklarını fakat bazı belediyelere araçlar gönderildiği yönünde iddialar duyduklarını ifade eden Atan, “Bu nasıl tasarruf. Bizim artık bunlara güvenimiz kalmadı” dedi.