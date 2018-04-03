EYLEM SONA ERDİ!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, açıkladı: Merkezi Cezaevi’nde 28 Mart’ta başlayan 'yemek almama' eylemi sona erdi.

Baybars, bu sabah itibariyle yemek almayan mahkum sayısının 6'ya düştüğünü, söz konusu mahkumların da az önce öğle yemeği aldığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere bir mahkumun şartlı tahliye gerekçesiyle yemek almama eylemi başlatmış, söz konusu mahkuma aynı koğuşta bulunan mahkumlar da destek vermişti.

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