EYLEM UYARISI YAPTILAR!

Üst üste gelen zamlara önceki gün akaryakıt zammının da eklenmesi ile iplerin koptuğunu vurgulayan hayvancı ve çiftçi, eylem uyarısı yaptı.

Özlem ÇİMENDAL

Döviz girdisi ile günden güne biraz daha çıkmaza giren ve üst üste gelen zamlara petrol fiyatların yapılan artışla, bir yenisinin daha eklenmesi sonucu isyan bayrağını çeken KKTC hayvancısı ve çiftçisi, “Hükümet çare üretmek zorunda. Zam yapmak en kolayı. Kolayı herkes yapar, asıl önemli olan zam yapmadan üretimi ayakta tutmak ve desteklemektir” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

Akaryakıta yapılan son zam ile birlikte bütün ipler koptu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Hayvancının her geçen gün biraz daha sıkıntı içerisine girdiğini belirterek, akaryakıta yapılan son zamla birlikte ipin koptuğunu ve üreticinin isyan bayrağını çekmeye hazırlandığını ifade etti.

Hem vatandaş hem hayvancı isyan noktasında

Ülkenin hem ekonomik hem sosyal çıkmazı nedeniyle hayvancı ve vatandaşın büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan Naimoğulları, üretimin ise her gün biraz daha küçülmeye gittiğini dile getirdi. Naimoğulları, buna bir de döviz girdisinin eklenmesiyle, üreticinin ürünlerini TL bazında elden çıkarmak zorunda kalmasıyla üretimin tamamen bitirildiğini ifade etti.

Yeme yüzde 30, akaryakıta 40 kuruş zam

Hayvancının dövizin yükselmesi ile erimeye devam ettiğini kaydeden Naimoğulları, “Devletten alacağımız, dövizin yükselişi karşısında yarı yarıya düşmüş durumda. Yem fiyatlarına yüzde 30 zam geldi, akaryakıta ise şubat-mart-nisan aylarında yapılan artışlarla birlikte toplam 40 kuruş zam yapıldı” dedi.

“Halk hükümetten umutluydu ama kaderimize terk edildik”

Hükümetin dövizin yükselişine çare yerine bahane üreterek zam yapmaya devam ettiğini vurgulayan Naimoğulları, “Halkı tamamen garip ve yalnız bıraktılar. Halk bu 4’lü koalisyondan çözüm ve çare üretmelerini bekliyordu, ancak ekonomi ile ilgili hiçbir açılım dahi yapmadılar. Hal böyle olunca da üreterek batmaktansa, üretmeyerek batmak daha iyi diyoruz” şeklinde konuştu.

“Acilen döviz girdileri TL olmalı, kur sabitlenmeli”

Hükümetin acilen döviz girdilerinde yeni bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini savunan Naimoğulları, önlem çağrısı yaptı. Naimoğulları, “Türkiye’den gelen ürünlerin dövizle gelmemesine, gümrüklerde önlem alınarak kurun sabitlenmesi, yem girdilerinin desteklenmesi ve süt fiyatlarında düzenleme yapılması ile acil önlem planlarının hayata geçmesi gerekmektedir. Yoksa halk da hayvancı da isyan bayraklarını çekecek” ifadelerini kullandı.

Bir torba yem 50TL’den 70 TL’ye çıktı

50 TL olan bir torba yemin 70 TL’ye çıktığının altını da çizen Naimoğulları, üretici hayvanına artık yem yediremediği gibi su ve yakıt fiyatlarına da sürekli gelen zamlar ile birlikte, bitme noktasına getirildiğini savundu. Naimoğulları, “Bugünden sonra halk artık durmayacak, üretim kesimleri isyan noktasına geldi ve gözü karardı” dedi.

“Çare bulmak zorundalar, bulamıyorum diyemezler”

Hükümetin yaşanan sorunlar ve özellikle döviz mağduriyetine çözüm bulmak için çalışma yapmak zorunda olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “Çare bulmak zorundalar. Bulamıyorlarsa o zaman neyi değiştirdiler, ne yaptılar?” diye sordu. Dövizdeki yükseliş ve sıkıntıların aynı şekilde devam ettiğini ve önlem alınmayarak daha da çıkmaza girilmesine neden olunduğunu ifade eden Naimoğulları, “Zamlarla halkı da üreticiyi de dibe batırdılar. Zam yapmak çözüm değildir” dedi.

“Kolayı herkes yapar, zam en kolayı”

Zam yapmanın kolay olduğunu, asıl zor ve önemli olanın zam yapmadan bulunabilecek çözümler olduğunu anlatan Naimoğulları, “Kolayı herkes yapar asıl önemli olan zam yapmadan halkı nasıl desteklerim ve bu kötü çıkmazdan kurtarırım derdine düşmeleri gerekmektedir. Pazarımız yok bizim tek geçim kaynağımız iç piyasa. Bu da ciddi bir sıkıntıdır ve bu noktalarda açılım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hammadde, su, yem desteklenmeli, akaryakıt Güney’deki gibi olmalı”

Mustafa Naimoğulları, hükümetin bu zorlu süreçte üreticiyi ayakta tutabilme niyeti varsa, döviz kurundan kaynaklanan sıkıntıların en asgariye indirilmesi, yem fiyatları, ithal hammadde fiyatları ve su fiyatının desteklenmesi gerektiğini, akaryakıtın da Güney’de olduğu gibi renkli akaryakıt olarak yani indirimli verilmesi gerektiğini belirtti. Krizin büyüyüp yolun sonuna gelindiğini vurgulayan Naimoğulları, bugünden sonra üreticinin gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı: Bizimle resmen dalga geçiyorlar

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı ise,yapılan zamlarla birlikte halkla resmen dalga geçildiğini işaret ederek, TL ödenen ve TL kullanan vatandaş, çiftçi ve hayvancının girdilerinin neden döviz olduğuna anlam vermekte güçlük çektiklerine değindi.

“TL ödenip, döviz borçlandığımız sürece batmaya mahkumuz”

Kargı, “TL ödenip, döviz borçlanıp, döviz alışveriş yaptığımız sürece batmaya mahkumuz, başka da denilecek bir şey yok” dedi. Kargı, “Bugün Türkiye’de de zamlar yapılıyor ya da bizdekine benzer sıkıntılar yaşanıyor ancak hükümet direkt önlem alıyor. Üreticinin vatandaşın parçalanmaması ve zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerini kullandı.

“KKTC hükümetleri somut proje üretmekten yoksun”

KKTC hükümetlerinin somut projeler üretmekten yoksun olduğunun da altını çizen Kargı, “Gelip koltuklara oturuyorlar ve tek amaçları gelen paraları nasıl dağıtacakları oluyor. Kavga dövüş ile hükümet yönetiliyor” diye konuştu.

Emekçiye, öğretmene, üretene zam yok, onun dışında her şeye zam var

Ülkede çalışana emekçiye, üretene, öğretmene, doktora zam yapılmadığını ancak dövizin hızla yükselmesine rağmen önlem alınmayarak, her şeyin pahalılaşmasına neden olunduğunu belirten Kargı, “ Bu durum karşısında ya öleceğiz ya da memleketi terk edeceğiz” diye konuştu.

“Bazı şirketleri avantaya alıştırdılar, üreticiyi de batırdılar”

Hükümetlerin belli başlı bazı şirketleri avantaya alıştırdığının da altını çizen Kargı, “Yalan yanlış muhasebeciler tutarak, ne vergilerini ödediler ne de işlerini doğru düzgün yaptılar. Göstermelik bir gümrük vergisi ödediler ve işlerini böyle yürüttüler. Olan da üreticiye ve küçük esnafa oldu ve hala oluyor” dedi.

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