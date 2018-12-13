EYLEM YAPACAKLAR!

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yarın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yapacağını bildirdi.

Kar-İş’ten verilen bilgiye göre, eylem “öğrenci taşımacılığı protokolünde 11 aydır devam eden kriz” nedeniyle saat 10.00’ da yapılacak.