EYLEM YAPACAKLAR!
Sendikal Platform yarın eylem yapacak
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Sendikal Platform, hükümetin; yurttaşlık uygulamaları, hayat pahalılığı ve devlet bütçesinden yaptığı “gereksiz” harcamaları protesto etmek için yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak.
Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre, eylem saat 13.00’de Başbakanlık önünde.
Sendikal Platform eylem sırasında basın açıklaması da yapacak.
Etiketler : Sendikal Platform, eylem, hayat pahalılığı
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