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Eylemcilerle BM askeri yetkilileri, arasında müzakere yapılıyor

Eylemcilerle BM askeri yetkilileri, arasında müzakere yapılıyor

Eylemcilerle BM askeri yetkilileri, arasında müzakere yapılıyor

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Kara giriş kapılarının kapanması bugün de Türk ve Rum eylemciler tarafından Lokmacı Kapısı bölgesinde eylem yapıyor..

Ara bölgede barikat kuran BM askerleri, karanfil bırakmak isteyen Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin vermedi.

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Eylemcilerle BM askeri yetkilileri arasında müzakere yapılıyor

BRTK

 

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