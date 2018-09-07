EYLEMDE GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE!
Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ediyor
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Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde devam eden eyleminde gerginlik arttı.
Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ederken, eylemcilerin üzerine biber gazı sıkıldı.
Biber gazından etkilenen bir eylemci ambulansla hastahaneye kaldırıldı.
Etiketler : Hayvancılar, Tarım Bakanlığı, eylem, gerginlik
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