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EYLEMDE GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE!

EYLEMDE GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE!

Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ediyor

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Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde devam eden eyleminde gerginlik arttı.

Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ederken, eylemcilerin üzerine biber gazı sıkıldı.

Biber gazından etkilenen bir eylemci ambulansla hastahaneye kaldırıldı.

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