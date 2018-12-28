EYLEMDE SICAK SAATLER!
CAS çalışanlarının eyleminde sıcak saatler yaşandı
A+A-
9’uncu gününe giren CAS çalışanlarının açlık grevi ve eylemlerinde bugün sıcak saatler yaşandı…
Eylemcilerden iki kişi Ercan Havalimanı önündeki reklam panosuna tırmandı.
Bir süre sonra Başbakan’ın CAS ile ilgili bu akşam açıklama yapacağı haberi üzerine reklam panosuna çıkan eylemciler aşağıya indi.
Etiketler : CAS çalışanları, açlık grevi, eylem, sıcak saatler
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.