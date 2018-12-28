EYLEMDE SICAK SAATLER!

9’uncu gününe giren CAS çalışanlarının açlık grevi ve eylemlerinde bugün sıcak saatler yaşandı…

Eylemcilerden iki kişi Ercan Havalimanı önündeki reklam panosuna tırmandı.

Bir süre sonra Başbakan’ın CAS ile ilgili bu akşam açıklama yapacağı haberi üzerine reklam panosuna çıkan eylemciler aşağıya indi.