EYLEME DESTEK VERECEKLER!

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (TEL-SEN) Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi çabaları gerekçesiyle yapacağı eylemlere destek vereceğini açıkladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hükümetlerin, yıllarca Telekomünikasyon Dairesi’nin elde ettiği geliri devlet bütçesine aktararak başka amaçlar için kullandırdığını; Telekomünikasyon Dairesi’nin topluma yeterli hizmet verme noktasına getirmek için hiçbir yatırım yapmadığını;

bilerek ve isteyerek daireyi sıkıntıya soktuğunu; bununla birlikte kurumu bölüm bölüm özel sektöre “peşkeş çekmeye” çalıştığını ileri sürdü.

Türk-Sen’in her zaman özelleştirmeye karşı olduğunu bu tür kurum ve dairelerin özerk bir yapıya kavuşturulması için mücadele verdiğini kaydeden Bıçaklı, “TÜRK-SEN üyesi olan TEL-SEN’nin bu konuda alacağı her türlü yasal eylem kararlarına destek olacağımızı bu vesileyle yeniden kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz” dedi.