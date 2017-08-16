EYLEME DESTEK VERECEKLER!
Türk-Sen,Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi çabaları gerekçesiyle yapacağı eylemlere destek vereceğini açıkladı.
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (TEL-SEN) Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi çabaları gerekçesiyle yapacağı eylemlere destek vereceğini açıkladı.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hükümetlerin, yıllarca Telekomünikasyon Dairesi’nin elde ettiği geliri devlet bütçesine aktararak başka amaçlar için kullandırdığını; Telekomünikasyon Dairesi’nin topluma yeterli hizmet verme noktasına getirmek için hiçbir yatırım yapmadığını;
bilerek ve isteyerek daireyi sıkıntıya soktuğunu; bununla birlikte kurumu bölüm bölüm özel sektöre “peşkeş çekmeye” çalıştığını ileri sürdü.
Türk-Sen’in her zaman özelleştirmeye karşı olduğunu bu tür kurum ve dairelerin özerk bir yapıya kavuşturulması için mücadele verdiğini kaydeden Bıçaklı, “TÜRK-SEN üyesi olan TEL-SEN’nin bu konuda alacağı her türlü yasal eylem kararlarına destek olacağımızı bu vesileyle yeniden kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz” dedi.
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