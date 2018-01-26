"EYLEME NE BEN NE DE UBP KATILMAYACAK!"

UBP Milletvekili, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sucuoğlu, dün katıldığı bir programda, bugün yapılacak Demokrasi Yürüyüşü’yle ilgili soruları yanıtladığını ve yanıtlarının basına yanlış aktarıldığını söyledi.

Sucuoğlu, “verdiğim cevap yanlış yerlere çekilerek yürüyüşe partimin ve benim katkı koyacağım yönünde yalan haberler yayınlanmıştır. Bu haberler tamamen asılsız olup yapılacak yürüyüşe ne partimin ne de şahsımın katkı koyması veya katılması söz konusu değildir”dedi.

Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmey davet etti.