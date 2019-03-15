Ezgi Mola: Kıskanç değilim

Oyuncu Ezgi Mola reklam yüzü olduğu firmanın Beyoğlu'nda, verdiği davette ev sahipliği yaptı.

Oyuncu Ezgi Mola, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette makyajı çok sevdiğinden bahsetti. “Bakkala bile giderken ruj sürüyorum” dedi.

Mustafa Aksakallı gece kulübü işletmecisi. Onu kıskanıyor musunuz?” sorusuna gülerek şu cevabı verdi:

“Kıskanç değilim, Mustafa misafirlerini iyi ağırlamaya çalışan biri. İşine konsantre oluyor. O da beni kıskanmıyor." Öte yandan davete katılan ünlüler tarzlarıyla dikkat çekti