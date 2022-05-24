EZGİ MOLA'YA CEZA

Oyuncu Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Ünlü oyuncu 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

EZGİ MOLA - MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?



Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı sonrası Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulundu.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alındı.

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın” dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

ntv.com.tr