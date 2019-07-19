F16'LAR GECE UÇUŞUYLA ŞAFAK NÖBETİNİ SELAMLAYACAK

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde 10’uncusu düzenlenecek olan Şafak Nöbeti, bu yıl bir ilke imza atacak.

Bu akşam (19 Temmuz) saat 21.30’da, Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleşecek olan Şafak Nöbeti, sevilen şarkıcı Yaşar’ın konseriyle başlayacak.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde meşaleleriyle sahile inen Şafak Nöbetçilerini ise bir sürpriz bekliyor olacak.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları, saat 02:15’te Şafak Nöbeti’ni selamlamak için Yavuz Çıkarma Plajı semalarında uçacak.

Adada ilk kez bir törende gece uçuşu yapacak olan F-16’lar, Şafak Nöbeti’nin onuncu yılında, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.