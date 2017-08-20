FABRİKAYI YANMAKTAN VATANDAŞLAR KURTARDI

Kağan Karabıyıklı’nın önceki akşam saat 21.00 sıralarında kendisine ait olan zeytin fabrikasının arkasında kaynak yapmasının ardından, orada bulunan çöpler tutuştu. Fabrikada yangın çıktığını öğrenen vatandaşlar seferber oldu ve çöplerde başlayan yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Ayşe BULUT

Kuruova köyünde önceki akşam yangın paniği yaşandı. Kağan Karabıyıklı’ya ait olan Kuruova Zeytin Fabrikası’nın arkasında biriken çöplerde başlayan yangın, Kuruova halkının gayretleriyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Kuruovalılara büyük korku ve heyecan yaşatan yangın, Kağan Karabıyıklı’nın fabrikanın arkasında saat 21.00 sıralarında kaynak yapmasından sonra başladı.

Fabrikanın arkasında biriken çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangını, ‘fabrika yanıyor’ diye haber alan

Kuruovalılar hemen olay yerine koştu. Kendi imkânlarıyla alevleri kontrol altına alarak söndüren Kuruovalılar, alevlerin fabrikaya sıçramasını önledi.

Yangın ihbarıyla olay yerine giden Yeşilköy’de konuşlanan İskele İtfaiyesi’ne bağlı ekip de yanan çöplerde ve fabrikanın etrafında soğutma çalışması yaptı.

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