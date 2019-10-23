Facebook tarih verdi! Haber işine giriyor…

Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olsa da son dönemlerde popülerliğini az da olsa kaybediyor. Bu yüzden de yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Facebook son olarak haber sekmesini Ekim ayı bitmeden hayata geçireceğini duyurdu.

Haberler sekmesi, Facebook'ta yayılan sahte haberlere karşı bir önlem olarak gelişti. Facebook bu sekmede yer alacak haberleri, uzman editörlerin kontrolünde yayınlayacak. Ayrıca, haber ajanslarıyla da ortaklık yaparak onlardan çektikleri haberleri gösterecek.

CNN Türk’ün haberine göre; öte yandan, haberlerin de sosyal medya devi üzerinden takip edilmesi Zuckerberg'e hem medya hem siyasi alanda büyük bir güç kazandıracak.

Dolayısıyla yeni haber sekmesiyle Mark Zuckerberg tekel olma yolunda çok büyük bir adım atmış olacak.

Peki, dünyanın buna tepkisi nasıl olacak? Google'ın ve Facebook'un reklam ve diğer bölümlerinin ayrı birer şirkete dönüşerek organik bağlarının kesilmesi gerektiğini savunan Avrupa Komisyonu'nun sert tepki vermesi bekleniyor.

Hatta ABD yönetimi bile artık Facebook'un çok büyüdüğünü ve bölünerek küçülmesi gerektiğini savunuyor. Zuckerberg ise bu eleştirilere Facebook'u asla bölmeyeceğini bildirerek cevap vermişti.