FACEBOOK'A YENİ ÖZELLİK! ARTIK SİZDEN İZİNSİZ PAYLAŞILINCA BİLDİRİM GELECEK

Facebook geliştirdiği yeni yapay zeka ile sizden izinsiz paylaşılan fotoğrafları size bildirecek. Yüz tanıma teknolojisi ile izinsiz fotoğraf paylaşımının önüne geçilmesi planlanıyor. Facebook'ta uzun süredir kullanılan bu teknoloji farklı bir boyuta taşındı.

Yüz tanıma teknolojisi 2010 yılından beri Facebook sisteminin bir parçası ve bir diğer isteğe bağlı özellik olan kullanıcıları fotoğraflarda etiketleme işleminde otomatik öneriler sunmak için kullanılıyordu. Yapay zeka sayesinde şu ana kadar paylaştığınız fotoğraflarda yer alan kişileri tanıyarak onları etiketlemek isteyip istemediğinizi soran Facebook, hayata soktuğu yeni özelliği sayesinde siz o kişiyi etiketlemeseniz bile söz konusu kişiye fotoğrafının paylaşıldığı bilgisini verecek.

Böylelikle izinsiz fotoğraf paylaşımının önüne geçmek isteyen sosyal medya devi, yeni özelliğinin beraberinde tartışmaları da getirdi. Elbette bu özelliği sizin isteğiniz doğrultusunda kullanıma açan Facebook, basit bir buton ile aktif veya pasif duruma alınabileceğini söylüyor.