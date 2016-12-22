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Facebook'ta başkalarını 'izlemek' mutsuzlaştırıyor

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Facebook'ta başkalarını 'izlemek' mutsuzlaştırıyor
Facebook'ta başkalarını 'izlemek' mutsuzlaştırıyor

Sosyal medya sitesi Facebook'ta çok fazla dolanarak başkalarının "mükemmel" hayatlarına, ailelerine ve tatil fotoğraflarına bakmak keyfinizi kaçırarak sizi mutsuzlaştırıyor olabilir.

Danimarka'da, Kopenhag Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sosyal medyada vakit öldürmek kıskançlığa yol açabiliyor.

Araştırmacılar, özellikle başkalarıyla iletişime geçmeden sosyal medyada dolanmanın daha olumsuz etkileri olduğu hakkında uyarıyorlar.

Çoğu kadın olmak üzere 1300'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Facebook gibi sosyal medya sitelerinin tatmin duygusunu ve duygu durumunu olumsuz etkilediğini gösteriyor.

'Gerçekçi olmayan karşılaştırmalar yapıyorsunuz'

Araştırmacılar, başkalarının sosyal medya sayfalarına çok fazla vakit ayıran ve gerçekçi olmayan karşılaştırmalar yapan kişilerin olumsuz duygulara kapılabileceklerini söylüyor.

Siberpsikoloji, Davranış ve Sosyal Ağ Kurma dergisinde yayınlanan araştırma sosyal medya kullanıcılarını yaptıkları karşılaştırmalar nedeniyle kıskançlık ve mutsuzluk duygularına kapılabilecekleri hakkında uyarıyor.

Araştırmacılar, saatlerce bilgisayar ekranına bakarak sosyal medyada vakit geçirenlere yeni bir yöntem önerdiler.

Sosyal medyada vakit öldürmek yerine, başkalarıyla iletişime geçen kişilerin çok daha olumlu duygular deneyimleyebildiğini öne sürdüler.

Bu mecrada sosyalleşmeyi tercih etmenin, başkalarının sosyal medya sayfalarında gezinmekten daha az iç karartıcı olduğu ifade ediliyor.

Araştırma ayrıca mutluluğa ulaşmak için başka bir yöntemin de bir hafta boyunca sosyal medyayı kullanmamak olduğunu savunuyor.

 

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