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Faciadan döndü

Faciadan döndü

Girne-Alsancak anayolu’nda, dün sabah 04.50 sularında meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp ağaca vuran araç tamamen yandı

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Yeni Bakış Gazetesi'nden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne-Alsancak anayolu’nda, dün sabah 04.50 sularında meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp ağaca vuran araç tamamen yandı. Araç sürücüsü ise şans eseri kazayı hafif yaralı bir şekilde atlattı. 

Aşırı sürat sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı

Kaza,Burak Göktepe’nin yönetimindeki JU 236 plakalı araçla Girne-Alsancak anayolu’nda Alsancak mevkiine doğru seyrettiği sırada, şırı sürat ve dikkatsizlik neticesinde yolu ayıran orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yoldan çıkarak ağaca vurarak durabildi. Kazanın ardından araç tamamen yanarken, hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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