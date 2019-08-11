Faciadan döndü

Yeni Bakış Gazetesi'nden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne-Alsancak anayolu’nda, dün sabah 04.50 sularında meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp ağaca vuran araç tamamen yandı. Araç sürücüsü ise şans eseri kazayı hafif yaralı bir şekilde atlattı.