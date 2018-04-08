FACİADAN DÖNÜLDÜ

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Makenzi Plajı Bölgesinde, Kotitaş Turizm isimli şirket tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı esnada çökme oldu.

Çökme sırasında karkas üzerinde çalışan 5 işçi düşerek yaralandı. Yaralanan işçiler, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, çöken inşaata gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Çeler, hastaneye de giderek yaralıları ziyaret etti. Çeler, burada yaptığı açıklamada iş kazasıyla ilgili detaylı inceleme başlattıklarını söyledi.

Bakan Çeler, bizzat incelemelerde bulundu

Bakan Çeler, şirket yetkililerinden bilgi durumla ilgili aldı. Bakan Zeki Çeler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçileri ziyaret etti.

Burada basına açıklama yapan Bakan Çeler, olayın üzücü olduğunu ancak can kaybı olmamasının yüreklere su serptiğini söyledi. “Belli ki iskele yapımında eksik ve yolunda giymeyen bir şeyler oldu ve bu talihsiz olay yaşandı” şeklinde konuşan Çeler, bakanlık olarak çalışma başlattıklarını ve çalışma sonuçlanana kadar inşaatın faliyetlerini durdurduklarını ifade etti. Görünüş olarak inşaatta güvenlik tedbirlerinin tamam olduğunu belirten Çeler, “Ancak kesin sonucu inceleme tamamlandıktan sonra göreceğiz” şeklinde konuştu. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm şirketleri sık sık uyardıklarını anımsatan Çeler, “Herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bir kez daha gördük ki kaza geliyorum demez” şeklinde konuştu.

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