FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Meslek Lisesi’nde çıkan yangın sonucu 30 numaralı sınıf küle döndü.

Mağusa Meslek Lisesi’nde çıkan yangın sonucu 30 numaralı sınıf küle döndü. Yangının çıktığı sırada sözkonusu sınıfta ders olmayışı ise büyük bir faciayı önledi. Polis Basın Subaylığından elde edilen bilgiye göre, yangın dün saat 13:00 sularında Mağusa Meslek Lisesi’nin birinci katında bulunan 30 numaralı sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması sonucu çıktı.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu sınıf içerisinde bulunan klima iç ünitesi, projeksiyon cihazı ve perdesi, tavan lambaları, iki adet duvar panosu, 7 adet sandalye, 2 adet sıra, 3 adet pencereye ait perde ve korniş yanarak zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.