FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa’da Sanayi Caddesi boyunca dün sabah saat 02.00 sularında HU 609 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Doğukan Tarzan, seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak 2 takla attıktan sonra önü güney istikametine bakar şekilde tavanı üstünde durdu.

3 Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğukan Tarzan, araçta yolcu olarak bulunan Melisa Yıldız ve Tayfun Ahcıeli 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.