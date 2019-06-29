FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Yuvacık köyünde, dün, hayvanlarını otlatan bir vatandaş tarafından arazi içerisinde patlamamış eski bir mühimmat tespit edildi.

Yuvacık köyünde hayvanlarını otlatan bir vatandaş tarafından, dün saat 11:00 sıralarında, arazi içerisinde patlamamış eski bir mühimmat tespit edilmiş ve olaydan polisin haberdar edilmesi üzerine bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Mühimmat imha edilmeden önce bombanın tesir alanı içerisinde bulunan evlerde bulunan kişiler güvenli bölgeye aktarıldıktan sonra söz konusu mühimmat bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilmiştir.