FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Gülseren Bölgesi’nde bulunan Utkan Apartmanı’nda, dün akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 16:50 sıralarında Gülseren Yolu üzerinde, Utkan Apartmanı’nda bulunan GilbertoPelayo Novema’ya ait 8 numaralı dairede henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinleri tahliye edildi, 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Elde edilen bilgilere göre 8 numaralı dairede çıkan yangın diğer daireye de sıçradı. Yangının çıkmasıyla birlikte apartman sakinleri kısa sürede binadan tahliye edilirken, apartmanda mahsur kalan biri bebek olmak üzere 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 8 kişi ise Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çıkan yangına 3 itfaiye aracı müdahale ederek yangın kısa sürede söndürülürken, 8 numaralı ev içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.