FACİAYA RAMAK KALDI!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Aracı arızalanıp yol içinde durmak zorunda kalınca kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 08.30 civarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Osman Örek Caddesi’nde PE 774 plakalı araç ile seyreden Rıfat Tuğsal (E-48), arızalandığı için durmak zorunda kalan Ercan Doğan (E-28) yönetimindeki ZMJ 986 plakalı araca arkadan vurdu. Kaza sonucu ZMJ 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Tekin Doğan (K-26), hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.