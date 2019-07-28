Faciaya ramak kaldı!

Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre; Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde dün saat 12.50 sularında, Seral Karacalı, yönetimindeki NN 200 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşaktan Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiği sırada o esnada Alı Rıza Efendi Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Sevim Beşok Esendağlı yönetimindeki RB 851plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

5 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevim Nazlı ve Deniz Karacalı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Kazada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı ve Zehra Esendağlı kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.