Fahriye Evcen resmen eridi!
Fahriye Evcen resmen eridi!
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Hamilelik sürecinde fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu.
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Instagram'da yaklaşık 10 milyona takipçisi bulunan güzel oyuncunun fit görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Etiketler : Fahriye Evcen, eski formu, kilo verme
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