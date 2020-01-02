Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Fahriye Evcen resmen eridi!
Fahriye Evcen resmen eridi!

Fahriye Evcen resmen eridi!

Fahriye Evcen resmen eridi!

A+A-

Hamilelik sürecinde fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu.

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Instagram'da yaklaşık 10 milyona takipçisi bulunan güzel oyuncunun fit görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

--4351643.jpg

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.