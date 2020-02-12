Fahriye Evcen’in acı günü!

Oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

Fahriye Evcen’in kanser hastalığı ile mücadele eden babasının hastalığı geçen yılın son ayında yeniden nüksetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının kanser hastalığının nüksetmesiyle kahrolmuş uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Baba Ramazan Evcen’in iki yıl önce hastalığı nedeniyle midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Ramazan Evcen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.