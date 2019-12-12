FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi.

Euro/TL ise şu dakikalarda 6,43 civardından işlem görüyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.



Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.