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FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DÖVİZDE SON DURUM...

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DÖVİZDE SON DURUM...

Döviz...

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Dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi. 

Merkez Bankasıpolitika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi. 

Euro/TL ise şu dakikalarda 6,43 civardından işlem görüyor. 

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti. 

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FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.

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