FAİZE RAĞMEN TL DEĞER KAYBEDİYOR!

Türk Lirası mevduatlarına uygulanan yüksek faize rağmen değer kaybı önlenemiyor. TL sürekli kaybediyor…

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı son günlerde hızlandı. ABD başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı açıklama sterlin, Euro ve doların TL karşısında bir kez daha zirve yapmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” dedi.

Trump mesajında şunları belirtti: “Rusya, Suriye’ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın” dedi.

Bir kez tarihi zirveyi gördü

Trump’ın açıklamasının ardından dün sterlin 5,9329’a, ABD Doları 4,1944’e ve Euro 5,1914’e kadar yükseldi. Akşam saatlerinde kurda kısa süreli ve küçük gerilemeler yaşansa da TL’nin değer kaybının önüne geçilemedi.

Faiz farkı kapayamadı

Orta vadede TL’nin değer kaybı TL kazanarak döviz cinsinden borçlananları mağdur ettiği gibi, birikimlerini TL olarak değerlendirenleri de hüsrana uğrattı. TL mevduatlara dövize oranla daha yüksek verilen faiz kur farkıyla oluşan açıkları kapayamadı.

15 ayda yaşanan değer kaybı

2 Ocak 2017’de 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş o dönemin kuruyla (4,3715 TL) sterline yatırım yapmış olsaydı 22 bin 875 sterlin almış olacaktı. Bugün ise 100 bin TL ile yalnızca 16.855 Sterlin alınabiliyor. 1 Ocak 2017’de 100 bin TL’sini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşın bugün hesabında faiziyle birlikte 111.792 TL var. 111.792 TL’nin bugünkü sterlin karşılığı ise 18.842 sterline denk geliyor.

En çok kazanç döviz mevduatta

2 Ocak 2017’de 100 bin TL birikimini dövize çevirerek mevduatta değerlendiren vatandaş kazançlı çıktı. O tarihte 100 bin TL ile 22 bin 875 sterlin alıp bunu vadeli hesaba yatıran vatandaşın hesabında bugün faiziyle birlikte 23 bin 416 sterlin var.

Euro en çok kazandıran oldu

KKTC’de en çok kullanılan döviz kuru olan sterlinde durum böyleyken Euro ve ABD dolarında da farklı olmadı. Euro bu üç döviz kuru arasında az fakla da olsa en çok kazandıran oldu. 2 Ocak 2017’de 100 bin TL birikimini Euro’ya çeviren vatandaş 26 bin 915 Euro aldı. Bunun üzerine 15 aylık faiz eklendiği zaman parası bugün 27 bin 552 Euro’ya yani 143 bin 33 TL’ye ulaştı. Parasını ABD dolarına çevirip mevduata koyan vatandaşın ise bugün hesabında 28 bin 859 dolar yani 120 bin 959 TL bulunuyor.