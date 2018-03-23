FAİZLER SİLİNDİ!

Yıllardır atıl duran KTHY binasının 3 milyon 750 bin Sterlin’e satılması halinde 2 milyon 500 bin Sterlin’i Vakıflar Bankası alacak

Aytuğ TÜRKKAN

İflas eden Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) atıl vaziyetteki Genel Müdürlük binasının satışı konusunda bir uzlaşı mutabakatının olduğu açıklandı. Diyalog’a konuşan kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bina değerinin 3 milyon 700 bin Sterlin olarak belirlendiğini, satılması halinde 2 milyon 500 bin Sterlin’i Vakıflar Bankası’nın alacağını söyledi.

Lefkoşa’nın en gözde yerinde inşa edilen genel müdürlük binasının Vakıflar Bankası’na 4 milyon 250 bin Sterlin olarak ipotek edildiği, ancak eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüştükten sonra ‘banka faizlerinin geri çekilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını anlatan Metin Atan, 2 milyon 500 bin Sterlin’i bankaya verdikten sonra elde kalacak para ile çalışanların tazminatlarının ödeneceğini kaydetti.

Sorun 8 yıldır devam ediyor

Kamuoyu tarafından unutulan ancak 20 Mart tarihinde “parayı kim alacak” manşetiyle konuyu yeniden gündeme taşıyan Diyalog gazetesinin yayını sonrasında süreçte sona yaklaşıldı.

Eski KTHY çalışanları adına süreci takip eden Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Sorunun 8 yıldır sürdüğünü anlatan Metin Atan, nihayetinde mahkemenin önünde bir anlaşma yapıldığı ve bir karar üretildiğini kaydetti. Atan süreci ve sonucu şu sözlerle aktardı:

“Biliyorsunuz bina Vakıflar Bankası’na 4 milyon 250 bin sterlin ile ipotekti. Biz bu ipoteğin kaldırılması ve bankanın faizlerini çekmesi için eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüştük. Konu Vakıflar’ın yönetiminde de görüşüldü, sıcak bakıldı. Mahkeme önünde bir anlaşma yapıldı. Buna göre hazirana kadar binanın satışı olursa banka 2 milyon 500 bin sterlin alacak. Geriye kalan para da çalışanların hakkı olan tazminatlarına ödenecek.”

Başkan Atan, mahkeme önünde varılan anlaşmada önemli bir detay olan haziran ayına dikkat çekti:

“Binanın Haziran ayına kadar satılması isteniyor. Eğer satılırsa Vakıflar Bankası’na ödenecek tutar 2 milyon 500 bin sterlin olacak. Ama eğer haziranı bir ay geçerse rakam 3 milyona yükselecek. Eğer 2019’a sarkarsa 4 milyon 250 bin sterlin olacak. Yani süreç geciktikçe bankanın alacağı para da artacak.”

“Erhürman mahkeme kararını işaret etti”

Konunun yeni hükümetin de gündeminde olduğunu ifade eden Metin Atan hem Başbakan Tufan Erhürman, hem de Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile görüştüğünü belirterek şunlarıanlatı:

“Konu yeni bakan Özdil Nami’nin de gündeminde, ilgilendi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş bu konuya biraz farklı yaklaşıyor. “biz bu binayı kamulaştıralım” teklifi yaptı ama bu biraz sıkıntılı. Maliye Bakanı Denktaş “çalışanları işe aldık, tazminata gerek yok” gibi bir yaklaşım sergilemişti. Bu nedenle çalışanlar biraz tedirgin. Ben Başbakan ile dün (önceki gün) görüştüm. Çalışanların tedirgin olduğunu söyledim. Sayın Erhürman da bana “mahkeme ne karar verdiyse o uygulanacak ama benden süre isteme” dedi. Mahkemenin de kararı ihale ile satışa çıkacağı ve bankanın ipoteği ödendikten sonra kalan paranın önce çalışanların alacaklarına ve geriye de kalanın şirketten alacağı olan yerlere ödeneceği şeklindedir.”

“3 Milyon 750 bin sterline ihaleye çıkılacak”

Kamu-Sen Başkanı Atan, ihale bedelinin 3 milyon 750 bin sterlin olacağı belirterek şunları kaydetti:

“3 milyon 750 bin sterlinden ihalenin açılacağı bilgisine sahibim. Devlet alırsa bu fiyattan alacak ama ihale usulü yaparsa belki de 5 milyona sterline satılır ve devletin bile kasasına para girer. Bu konuda hükümet nasıl bir karar alır ben bilemem ama bizim derdimiz arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesidir. Burada önemli olan haziran öncesinde satış için işleme başlamaktır çünkü hazirandan sonra para sürekli olarak azalacak. Önümüzdeki 15 günlük sürede sorunun çözüleceğine inanıyorum”

“KTHY’yi batıranlar soruşturulsun”

“KTHY’yi batıranlardan hesap soruluyor mu?” şeklindeki bir izleyici sorusunu yanıtlayan Metin Atan, “KTHY’yi batıranlar kimdir bellidir. Ne oldu , hiçbir şey! Soruşturma niye yapılmıyor? Çünkü herkesin dost ahbap ilişkisi var, partilidir deniyor… Yanlış yapılmışsa cezası kesişmelidir. Bu popülizmle olmuyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Diyalog