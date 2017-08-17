Fakir biriyle evlenmem

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Elif Ece Uzun, Nişantaşı’nda bir firmanın abiye koleksiyonunu tanıttı.

Defile sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü mankene, meslektaşı Özge Ulusoy’un mayıs ayında yaptığı, “Mankenler fakirlerle mi çıksın” çıkışı hatırlatıldı.

Uzun, “Davul bile dengi dengine. Maddi durumu benden aşağı olan insanla evlenmem” diye konuştu.