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Fakir biriyle evlenmem

Fakir biriyle evlenmem

Ünlü manken gazetecilerin sorularını yanıtladı

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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Elif Ece Uzun, Nişantaşı’nda bir firmanın abiye koleksiyonunu tanıttı.

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Defile sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü mankene, meslektaşı Özge Ulusoy’un mayıs ayında yaptığı, “Mankenler fakirlerle mi çıksın” çıkışı hatırlatıldı.

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Uzun, “Davul bile dengi dengine. Maddi durumu benden aşağı olan insanla evlenmem” diye konuştu.

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