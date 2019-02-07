En son 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Bade İşçil önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı.

Bade İşçil ''Dizilerde hep zengin kızı oynuyorum. Fakire tipim müsait değil herhalde. Aslında imaj çalışmasıyla fakir rolüne de uyarım.

57 yıllık oyuncu Nebahat Çehre de ''Yıllardır hep zengin, köşklerde yaşayan varlıklı kadınları oynadım. Artık sıkıldım. Varoş bir kadını canlandırmak istiyorum'' diye isyan etmişti.

Ama yapımcılar hep bu yönde teklif getiriyor. Benden Doğulu bir kadın çıkmaz belki. Ama Trakyaköylüsü olurum'' dedi.