FAL BAKTIRMAK İÇİN GİTTİ...

Fal baktırmak için yüzüğünü fincan üzerinde bırakan Y.Ö ‘nün pırlanta yüzüğünü çalan garson yakalandı

Girne’de bir restoranda garson olarak çalışan Mehmet Uzun, Y.Ö isimli müşterinin kahve falı baktırmak için fincan üzerine koyduğu tek taş pırlanta yüzüğü çaldı. Yüzüğü ağzına koyup saklayan Uzun daha sonra restoranın çatısında sakladı. Yüzüğünün çalındığını daha sonra fark eden Y.Ö polise giderek şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzüğü alan şahsın Uzun olduğunu tespit etti. Yüzüğün maddi değerinin 3 bin 500 TL olduğu belirtilirken zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.



AĞZINADA SAKLADI



Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Y.Ö. isimli müşterinin kahve falı bakmak için devirdiği fincanın üzerine 3 bin 250 TL değerinde tek taş pırlanta yüzüğünü unuttuğunu, boşları toplayan zanlını ise yüzüğü ağzına atarak sakladığını kaydetti. Şikayetin ardından incelenen kamera görüntülerinde, zanlının yüzüğü ağzına attığının tespit edildiğini kaydeden polis, Uzun’un tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirtti. Yüzüğün çatıda bulunduğunu kaydeden polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, söz hakkı alan zanlı işlediği suçtan ötürü çok pişman olduğunu öne sürdü.

Star Kıbrıs