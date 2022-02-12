Falyalı cinayeti ile ilgili iki kişi tutuklandı
Falyalı cinayeti ile ilgili iki kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G’nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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