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Falyalı cinayetiyle ilgili dava 12 Ağustos’a ertelendi

Falyalı cinayetiyle ilgili dava 12 Ağustos’a ertelendi

Falyalı cinayetiyle ilgili dava 12 Ağustos’a ertelendi

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Çatalköy’de 6 ay önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

Falyalı ve Demirtaş’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Ö.T. , M.Ç., ve V.S. bu sabah Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dava 12 Ağustos’a ertelendi.

8 Şubat akşamı Çatalköy’de Halil Falyalı’nın aracına ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında Falyalı’nın korumaları kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan yargılanmış, T.G’ye 4 yıl, H.I’ya 3 yıl hapis cezası verilmişti.

TAK/BRT

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